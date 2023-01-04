18
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا تسوية ولا انتخاب رئيس للجمهوريّة حتى الآن
Lebanon 24
04-01-2023
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في "الديار":لبنان ليس أولوية لدى المجتمع الدولي، وهذا ما تقرّ به جهة سياسية مخضرمة عائدة من الخارج ولديها صداقات وعلاقات وثيقة في العاصمة الفرنسية، إذ ترى أن ما يجري من تطورات دراماتيكية بين روسيا وأوكرانيا وتفاعل وتيرة الأعمال الميدانية، وصولاً إلى ما يجري في سوريا وإيران، تعتبر بالنسبة للأميركيين والفرنسيين من الأولويات، خصوصاً أن ثمة معلومات عن دخول هذه الحرب مراحل جديدة ونوعية بعد زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى واشنطن وحصوله على دعم أميركي وأوروبي، وذلك ما خفّف من الإنطلاقة الدولية تجاه الساحة اللبنانية التي تشهد إرباكاً دولياً في ظل المعمعة الحاصلة اليوم، كما لوحظ غياب المواقف التي توالت مؤخراً ومرده الإهتمام المنصب على موسكو وكييف، فيما ينقل عن بعض الذين التقوا بالسفير دايفيد هيل خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، وصولاً إلى اتصالات جرت مع السفير دايفيد شينكر، فكلاهما أعربا عن خشيتهما من إطالة أمد الفراغ، لا بل أن شينكر يرى أن لبنان سيبقى دون رئيس لفترة طويلة إلى حين نضوج الحل في المنطقة، ومعرفة بوصلة الحرب الروسية ـ الأوكرانية وإلى أين ستصل.
Advertisement
وبناء على هذه المعطيات والمؤشرات، تضيف المعلومات، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يحظى بالدعم الدولي والتغطية لسياسة حكومته، بما في ذلك عقد جلسات مجلس الوزراء، وقد تلقى ضمانات فرنسية وأميركية بدعم حكومته في بعض الأمور الملحّة، لا سيما الصحية والتربوية وعلى الصعد الإجتماعية، تجنّباً لأي فوضى قد تجتاح لبنان ربطاً بالإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، وبالتالي، أن الدعم الأبرز يحظى به من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى ضرورة أن تجتمع هذه الحكومة وتقوم بدورها بشكل طبيعي لتمرير المرحلة، رغم أنها حكومة تصريف أعمال.
وعلى خط آخر، تشير المعلومات إلى أن التسوية الرئاسية التي قيل عنها الكثير لا زال أفقها ضبابياً، ولا يستند إلى أي معطيات تشي بأنها على نار حامية، بدليل البرودة الدولية ومواقف بعض الأطراف في الداخل والخارج، وصولاً إلى أنه لم يحصل أي تقدّم أو خرق على خط العلاقات الإيرانية ـ الخليجية. وتعزو المصادر المتابعة لهذه المسألة عودة «إسرائيل» للعدوان على دمشق ومطارها بشكل عنيف، الذي يعتبر استغلالا للوقت الضائع في المنطقة، وعدم صدور أي موقف يدين هذه الأعمال العسكرية «الإسرائيلية».
الترقّب هو سيد الموقف لكيفية إنقاذ لبنان وانتخاب الرئيس العتيد من خلال تسوية قد تأتي في لحظة مؤاتية، ولكن واستطراداً يُجمع أهل السياسة في لبنان أنه ليس حتى الآن ما يوحي بأن هناك تسوية أو انتخاب رئيس للجمهورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن جوازات السفر... إليكم هذا البيان من الأمن العام
Lebanon 24
بشأن جوازات السفر... إليكم هذا البيان من الأمن العام
10:43 | 2023-01-04
04/01/2023 10:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-04
04/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
04/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاز هواتف خلوية ومذكرات توقيف وجاهية.. تفاصيل جديدة حول ملف الدوائر العقارية
Lebanon 24
احتجاز هواتف خلوية ومذكرات توقيف وجاهية.. تفاصيل جديدة حول ملف الدوائر العقارية
12:09 | 2023-01-04
04/01/2023 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار مساء؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار مساء؟
14:15 | 2023-01-04
04/01/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-01-05
في رميش.. تطورات على الارض تريح الاهالي؟
02:00 | 2023-01-05
على ماذا يتفق نصرالله وجعجع؟
01:45 | 2023-01-05
لجنة مشتركة ولقاء قريب بين باسيل ووفيق صفا
01:27 | 2023-01-05
جنبلاط: كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية
01:21 | 2023-01-05
تجمع الاطباء: لمواجهة هجرة الاطباء عبر تحسين دخلهم
01:15 | 2023-01-05
العقوبات الغربية الى الواجهة مجددا
فيديو
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
05/01/2023 09:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
05/01/2023 09:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
04:20 | 2023-01-03
05/01/2023 09:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact