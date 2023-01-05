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لبنان

تجمع الاطباء: لمواجهة هجرة الاطباء عبر تحسين دخلهم

Lebanon 24
05-01-2023 | 01:21
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لفت تجمع الاطباء في لبنان الى أن "عدد الأطباء الذين هاجروا لبنان، تخطى الألف طبيب كما هو مسجل".
 
 
وتوقع التجمع في بيان "هجرة المزيد اذا بقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي  صعبا ومأزوما"، مشيرا الى أن "هذا الرقم قد يكون أضعاف ما هو مسجل"، كاشفاً ان "الهجرة لا تقتصر على الأطباء فحسب، بل تطال الممرضين والممرضات واطباء الاسنان والصيادلة وباقي مكونات القطاع الصحي".
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واعتبر ان "التعرفة الطبية متدنية جدا، والمطلوب زيادتها، وربطها بمؤشر الغلاء، لتأمين زيادة دخل الطبيب"، داعيا الى "مواجهة هجرة الاطباء عبر تحسين دخلهم". (الوكالة الوطنية)
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