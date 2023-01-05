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لبنان

جنبلاط: كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية

Lebanon 24
05-01-2023 | 01:27
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "توتير" قائلا: "القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس، وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأتي بعد وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن لبنان".
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