متحور جديد من كورونا.. قلق عالمي وأعراض محدودة

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ما ان عاد فيروس كورونا الى الانتشار في الصين، حتى عاد القلق العالمي من امكان تفشيه بشكل كبير، خصوصاً في ظل الحديث عن متحور جديد أكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور المعروف باسم "XBB.1.5"، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، الا انه يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه "أوميكرون"، واكتسب المتحور المذكور 14 طفرة جديدة، يبدو أنها أعطته مقاومة معززة للأجسام المضادة، بمن في ذلك الأشخاص المطعمين أو المصابين بعدوى سابقة، رغم أنه لا يسبب مرضا شديدا.لكن يبدو أن ما يخيف منظمة الصحة العالمية هو احتمال أن يكون "XBB.1.5" بوابة لمتحور آخر أكثر خطورة، حيث إنه كلما زاد عدد الإصابات ارتفعت فرص تحور الفيروس.أعراض المتحوروأشار مصدر طبي في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المتحور الجديد لا آثار مقلقة له، ووفياته ضئيلة رغم أنه يتميز بسرعة الانتشار في حين أن أعراضه مشابهة لأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي في بعض الحالات.