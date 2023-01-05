في رميش.. تطورات على الارض تريح الاهالي؟

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في سياق معالجة الاشكالات التي حصلت في مشاعات بلدة رميش الحدودية اخيرا وما استتبعها من مواقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،أشارت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى ان حزب الله، وبعد الضجة الاعلامية التي حصلت، أزال التعديات التي حصلت في خراج القرية، وهدم الغرف التي تم انشاؤها واعاد الأمور الى ما كانت عليه في السابق.ولفتت المعلومات الى "ان حزب الله أبقى على مركز واحد بعيدا عن اراضي القرية، وهو في الأصل مركز قديم، ولا علاقة له بالمراكز التي أنشئت حديثاً والتي هي محط نزاع".اضافت المعلومات" ان المعنيين في البلدة سيتابعون هذا الملف مع الجهات الرسمية والروحية لمنع تكرار ما حصل".