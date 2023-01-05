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لبنان

لبنان في وداع البابا.. حداد على من حمل وطن الارز في قلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2023 | 02:45
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لاحظ متابعون ان المحطات التلفزيونية اللبنانية عمدت اليوم الى تعديل برامجها، تزامناً مع يوم وداع البابا بنديكتوس السادس عشر، معلنة الحداد على "بابا" أحب لبنان وزاره وبارك أرضه.
وشكلت هذه المناسبة، محطة بارزة لاعادة التعمق في حياة البابا الراحل، والفضائل التي تمتع بها في حياته، وابرز المواقف التي طبعت فترة توليه السدة البابوية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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