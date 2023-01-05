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لبنان

نحاس: الرئيس ميقاتي يدرس امكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:52
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أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، أن الرئيس ميقاتي يدرس امكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لأنه مرغم بالقيام بذلك حتى لا يتهم بالإهمال الدستوري الخطير جداً.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال نحاس إن الحكومة يمكنها الانعقاد بشكل يومي، على ان تكون البنود التي ستدرج في جدول الاعمال ضمن النطاق الضيق وبما يؤمن استمرارية المرافق العامة ومصالح الناس.
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واشار الى أن الدعوة واجب على الرئيس ميقاتي وإن أدى ذلك الى تفجير الخلاف مجدداً مع التيار الوطني الحر، أما في حال عدم تأمين النصاب لعقد الجلسة، فيصبح الخراب مسؤولية الفريق الذي يعطل.
واعتبر نحاس ان الجدل الحاصل حول المراسيم هو جدل بيزنطي بكل ما للكلمة من معنى، لأن صلاحيات رئيس الحكومة لا لبس فيها كما وأن إنشاء القرار يتم بالتصويت داخل المجلس.
وعن مبادرة وزير السياحة وليد نصار لإيجاد حل وسط لأزمة المراسيم، رأى نحاس انها تتضمن تفسيراً جديداً للدستور الذي لا يمكن تعديله بمقاربات لمصالح سياسية.
 
وقال: إذا كان دستورياً ويدخل في نطاق المادة 64 فيمكن بحثه ولكن إذا كان خارج هذه المادة نكون قد دخلنا في تعديل الدستور، لافتاً الى أن تعديل أصول اجتماع مجلس الوزراء لجهة توقيع وزير عن خمسة آخرين، يعد تفسيراً جديداً وتعديلاً جديداً للدستور لان النظام الداخلي ينص على انشاء القرار بالتصويت.

ورداً على سؤال حول قرار المجلس الدستوري من موازنة العام 2022 والطعن المقدم بفرسانها، أوضح أن تعديل الضرائب على شطور الرواتب الوارد في الموازنة يدخل ضمن اصول الموازنة وليس ضمن فرسانها.
 
 
وقال ان القبول بالطعن هو سابقة مهمة، ولكن لا يمكن استباق الأمور بانتظار نص المجلس.
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