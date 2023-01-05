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لبنان

المطران صياح: للابتعاد عن الوصف الداكن والسلبي والنظر للأمور بواقعية

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:59
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استبعد النائب البطريركي العام المطران بولس صياح ان يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البابا فرنسيس، خلال زيارته روما لوداع البابا بنديكتوس، مشيراً الى ان الظروف غير مناسبة للعمل السياسي.
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وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال صياح: "لا شك ان زيارة وفد من حزب الله الى بكركي، فتحت ثغرة في جدار إغلاقه ليس لمصلحة أحد".
 
 
ونفى صياح ان يكون الوفد قد حمل الى بكركي أي لائحة بأسماء رئاسية، مضيفاً: "صحيح ان كل المشاكل لم تحل لكن هناك تقارب على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر".
 
ودعا صياح للابتعاد عن الوصف الداكن والسلبي والنظر للأمور بواقعية وعمق، معرباً عن تفاؤله بملء الشغور الرئاسي لان لبنان التعددي هو حاجة للشرق الأوسط وللعالم باسره.

وتطرق صياح الى أهمية لبنان بالنسبة للبابا الراحل الذي ترك وصية للشباب اللبناني بضرورة الحوار ونبذ الفتنة وعدم الخوف من الاخر.
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