"الاشتراكي" ردا على شمعون: التاريخ يذكر جيدا من طلب دخول السوري الى لبنان

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

"ترددنا قبل الرد على ما ورد على لسان النائب السابق دوري شمعون في حديث تلفزيوني منذ يومين، لكن حرصاً على الذاكرة والحقيقة نلفت نظر عناية النائب السابق إلى أن التاريخ يذكر جيدا من طلب دخول الجيش السوري الى لبنان، كما يذكر جيدا كيف تصرف كمال جنبلاط في حياته السياسية التي تميزت قولا وفعلاً بالعمل لأجل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والديمقراطية والحريات والتنوع والشراكة".

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واضاف البيان: "ونحن اذ نعذر السيد شمعون لربما خانته الذاكرة، فإننا نتحفظ عن الرد على ما ورد في كلامه من إشارة معيبة لا تليق بمطلقها". (الوكالة الوطنية)