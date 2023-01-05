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لبنان

قيومجيان باسم الجبهة السيادية: خسرنا بابا مناضلاً حمل حباً عميقاً لبلاد الأرز

Lebanon 24
05-01-2023 | 04:16
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زار وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان مقر السفارة البابوية في ‎حريصا لتقديم واجب العزاء بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.
 
 
وتحدث رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان باسم الجبهة، وقال: "مع رحيل البابا بنديكتوس نحن اللبنانيين السياديين من كل الطوائف خسرنا بابا مناضلاً حمل حباً عميقاً لبلاد الأرز وكان قد بارك ‎لبنان بزيارته الأبوية العام ٢٠١٢".
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واضاف: "لقد خسرنا لاهوتياً عظيماً حامياً للعقيدة وللقيم المسيحية والإنسانية والعالمية الحقيقية. صلاتنا معه". (الوكالة الوطنية)
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