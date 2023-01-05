قيومجيان باسم الجبهة السيادية: خسرنا بابا مناضلاً حمل حباً عميقاً لبلاد الأرز

زار وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان مقر السفارة البابوية في حريصا لتقديم واجب العزاء بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.
وتحدث رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان باسم الجبهة، وقال: "مع رحيل البابا بنديكتوس نحن اللبنانيين السياديين من كل الطوائف خسرنا بابا مناضلاً حمل حباً عميقاً لبلاد الأرز وكان قد بارك لبنان بزيارته الأبوية العام ٢٠١٢".
واضاف: "لقد خسرنا لاهوتياً عظيماً حامياً للعقيدة وللقيم المسيحية والإنسانية والعالمية الحقيقية. صلاتنا معه". (الوكالة الوطنية)