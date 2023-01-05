منخفض جوّي بارد وماطر... هذا ما ينتظركم في الأيام المقبلة

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مركزه البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.



معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة ، تتكاثف الغيوم مساء مع اقتراب المنخفض الجوي وتصبح ألاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة أحيانا. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما دون شمالا.-الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مركزه البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.الخميس: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة ، تتكاثف الغيوم مساء مع اقتراب المنخفض الجوي وتصبح ألاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة أحيانا.



الجمعة: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما دون شمالا.



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، كما تهطل الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خلال النهار مع تساقط الثلوج صباحا والتي تلامس ال 1700 متر ويرتفع مستوى تساقطها نهارا على ال1900 متر، يستقر الطقس ليلا ويتحول الى قليل الغيوم، مع التحذير من تشكل الجليد على الطرق التي تعلو عن ال 2200 متر.