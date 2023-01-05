كلاس التقى وفد الجالية اللبنانية في الكونغو واتحاد المرشدات والدليلات

استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس وفداً من الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية برئاسة ابراهيم عيساوي يرافقه نائب الرئيس رولاند ياغي والأعضاء عبدالله فوعاني وشادي عربيد ومحمد مهنا، والمنسق للعلاقة بين الجالية والوزارة جورج عساف في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي، رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ، رئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة، مدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشاريه الدكتورة ميرنا صبرا والمحامي ابراهيم الشويري.

Advertisement

وخلال اللقاء، عرض الوفد مع الوزير كلاس سبل تسهيل مشاركة لبنان في الفعاليات الرياضية والثقافية لدورة الألعاب الفرنكوفونية التي تستضيفها العاصمة الكونغولية كينشاسا في الفترة من 28 تموز وحتى 6 آب المقبلين، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية في هذا المجال، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.

ثم استقبل كلاس رئيسة الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات جمانة لاظ على راس وفد ضم أمينة السر زينب غندور، رئيسة الاقليم العربي سارة حمود والعضوات نيكول شلهوب وانغريد توتل وزينا ياسين وعبير كبريت.

وشرح الوفد للوزير كلاس عمل الاتحاد والهيئة الإدارية والجمعيات الأعضاء، وأنه الإطار الجامع لجمعيات المرشدات في لبنان، اضافة الى اهمية دوره في تنئشة الفتيات، وحاجته الماسة لتأمين مقر لضمان استمراريته.



وركز الوفد على دور الاتحاد على المستويين العربي والعالمي، من خلال التمثيل الدوري في اللجان العالمية، وتولي رئاسة الجمعية العالمية ووجود القائدة كريستيان روحانا في عضوية المجلس العالمي حاليا، كما التمثيل المستمر في اللجان العربية، وترؤس الإقليم العربي للمرشدات مرات عدة. (الوكالة الوطنية)