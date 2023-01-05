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لبنان

دريان دان اقتحام بن غفير باحات الأقصى وتعميم على خطباء المساجد بالتنديد بذلك غدا

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:07
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دان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان "الاقتحام السافر لوزير امن العدو الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى"، واصفا هذا العمل العدواني بـ "الخطير في استفزاز مشاعر المسلمين في العالم"، وقال: ما قام ويقوم به العدو الصهيوني المحتل في ارض فلسطين هو الإرهاب بعينه وينبغي على المجتمع الدولي التحرك ومحاسبة المجرمين الذين ينتهكون ويستبيحون الحرم القدسي قبلة المسلمين الأولى، فهذا يمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي.
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وعممت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، بتوجيه من مفتي الجمهورية، على جميع خطباء المساجد في لبنان لتخصيص خطبة الجمعة ليوم غد 6-1-2022 للحديث عن القدس وأهميتها والتنديد بانتهاك باحات المسجد الأقصى واعتبارها تحديا سافرا واستفزازا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين والعرب، والتركيز على ان العدو الإسرائيلي اغتصب الحقوق ونكث بالمواثيق الدولية بطغيانه الغاشم على فلسطين وشعبها. وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية أن "المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذي تشد إليه الرحال وواجب المسلمين والعرب والمجتمع الدولي التصدي لهذا العمل المشين". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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