عن حادثة العاقبية... ماذا قرّر القضاء العسكريّ؟

أفادت "الجزيرة" أنّ القضاء العسكري ادّعى على 7 أشخاص بتهمة إطلاق النار على دورية لقوات "اليونيفيل" وقتل أحد أفرادها، في منطقة العاقبية جنوب لبنان.

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