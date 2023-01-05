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لبنان

عن حادثة العاقبية... ماذا قرّر القضاء العسكريّ؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:32
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أفادت "الجزيرة" أنّ القضاء العسكري ادّعى على 7 أشخاص بتهمة إطلاق النار على دورية لقوات "اليونيفيل" وقتل أحد أفرادها، في منطقة العاقبية جنوب لبنان.
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