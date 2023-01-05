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لبنان

قوى الأمن تُعمّم صورة مطلوب للقضاء... هل تعرفون مكان وجوده؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:48
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوب للقضاء أقدم على تنفيذ عمليات نصب واحتيال وسرقة بطريقة احتيالية بالاشتراك مع آخرين، وذلك من خلال إيهام الضحايا بقدرته على تأمين مواد تموينيّة (سكّر، وطحين، وغيرها..) من تركيّا بأسعار زهيدة لقاء مبلغ ماديّ. وحين يحضر الضحية وبحوزته الأموال المطلوبة ويقدّمها للجاني، يأخذها هذا الأخير ويفرّ بها إلى جهة مجهولة من دون تأمينه للأغراض المطلوبة.
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لــذلك، تحذّر هذه المديرية العامة المواطنين من مغبّة الوقوع ضحية مثل هذه العمليات، وتطلب ممن يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان وجوده، الحضور إلى مركز فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
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