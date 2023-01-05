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لبنان

سعر البنزين يرتفع من جديد... كم أصبح ثمن الصفيحة؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:53
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ارتفع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة لبنانيّة. كذلك ارتفع سعر صفيحة المازوت 19 ألف ليرة لبنانيّة، وقارورة الغاز 11 ألف ليرة لبنانيّة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 713000 ليرة لبنانيّة.
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- البنزين 98 أوكتان: 732000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 792000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 451000 ليرة لبنانيّة.

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