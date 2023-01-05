سعر البنزين يرتفع من جديد... كم أصبح ثمن الصفيحة؟

ارتفع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة لبنانيّة. كذلك ارتفع سعر صفيحة المازوت 19 ألف ليرة لبنانيّة، وقارورة الغاز 11 ألف ليرة لبنانيّة.



وأصبحت الأسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 713000 ليرة لبنانيّة.

Advertisement - البنزين 98 أوكتان: 732000 ليرة لبنانيّة.

- المازوت: 792000 ليرة لبنانيّة.

- الغاز: 451000 ليرة لبنانيّة. - البنزين 95 أوكتان: 713000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 732000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 792000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 451000 ليرة لبنانيّة.