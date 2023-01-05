Advertisement

لبنان

حريق داخل مطعم في كسروان (صور)

Lebanon 24
05-01-2023 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1026103-638085210201387723.jpg
Doc-P-1026103-638085210201387723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في داخون داخل احد المطاعم في ميروبا - كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
Advertisement
Image
 
Image
مواضيع ذات صلة
حريقٌ يضرب مطعماً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
lebanon 24
05/01/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق داخل مطعم في فقرا كفردبيان
lebanon 24
05/01/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... رونالدو يتناول العشاء في مطعم لبنانيّ!
lebanon 24
05/01/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب.. والسبب؟
lebanon 24
05/01/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

مطعم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-05
05:00 | 2023-01-05
08:26 | 2023-01-05
08:17 | 2023-01-05
08:14 | 2023-01-05
08:10 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website