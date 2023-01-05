قائد الجيش استقبل السفير علوي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير المصري في لبنان السيد ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد أحمد عبد المقصود، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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