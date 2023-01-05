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لبنان

اعلام الاحرار ردا على اعلام التقدمي: للكف عن إعطاء التفسيرات والمبررات المغايرة للحقيقة

Lebanon 24
05-01-2023 | 07:19
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صدر عن أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار الرد التالي: "توضيحاً لما جاء على لسان مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي حول موضوع دخول رسمياً الجيش السوري الى لبنان، ان امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار ترجو العودة بهذا الشأن الى خطاب الرئيس حافظ الاسد في جامعة دمشق، والى محضر الاجتماع مع الموفد الاميركي دين براون الذي أبلغ الرئيس كميل نمر شمعون عن حصول توافق بين اميركا واسرائيل على دخول قوات الردع العربية الى لبنان، قوات ما لبست، بسبب تصرف القوات السورية، أن أضحت حصراً قوات سورية على وجه الاطلاق.
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لذا، مع تأكيدها استمرار علاقاتها الجيدة مع الحزب التقدمي الإشتراكي، تطلب أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الاحرار الكف عن إعطاء التفسيرات والمبررات المغايرة للحقيقة في كل ما يتعلق بالدخول العلني الرسمي للجيش السوري الى لبنان. اقتضى التوضيج". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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