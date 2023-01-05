جورج غادر منزله منذ أكثر من أسبوعين ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- جورج أنطوان غازو (مواليد عام 1960، لبناني)الذّي غادر بتاريخ 20-12-2022 منزله الكائن في محلّة برمّانا – المسقى، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي على أحد الرقمين: 860226-24، أو 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.