بري دعا لعقد جلسة لجان مشتركة الإثنين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين والواقع في 9 كانون الثاني 2023 وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.

Advertisement