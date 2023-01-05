حفل غداء تكريمي في بيت الوسط على شرف المفتين المنتخبين

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اعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان انه" أقام الرئيس سعد الحريري، ممثلا برئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، ظهر اليوم في "بيت الوسط" حفل غداء تكريميا على شرف المفتين المنتخبين اخيرا، في حضور ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف.شارك في الحفل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، مفتي عكار الشيح زيد بكار زكريا، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ومفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال.