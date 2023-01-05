محاضر ضبط بحقّ أصحاب محلات في طرابلس

قامت المراقبة الصحة في بلدية طرابلس بمؤآزرة عناصر من الشرطة بالكشف على محلات بيع المواد الغذائية في محلة سوق العطارين.



وتمّ ضبط بضاعة منتهية الصلاحية، وقد سطرت محاضر ضبط بحقّ اصحاب المحلات، وتمّ مصادرة البضاعة وتلفها حفاظاً على صحة المواطنين.