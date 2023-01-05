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لبنان

محاضر ضبط بحقّ أصحاب محلات في طرابلس

Lebanon 24
05-01-2023 | 08:58
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قامت المراقبة الصحة في بلدية طرابلس بمؤآزرة عناصر من الشرطة بالكشف على محلات بيع المواد الغذائية في محلة سوق العطارين.

وتمّ ضبط بضاعة منتهية الصلاحية، وقد سطرت محاضر ضبط بحقّ اصحاب المحلات، وتمّ مصادرة البضاعة وتلفها حفاظاً على صحة المواطنين.
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