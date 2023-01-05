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لبنان
من المطار.. هذا ما أعلنه وزير الاشغال العامة والنقل
Lebanon 24
05-01-2023
|
09:18
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اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه ظهر اليوم من باحة مبنى الشحن القديم الحرم- الجمرك، "تسلم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من جمهورية المانيا الاتحادية، وهي عبارة عن اربعة اجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين، تعمل بالاشعة السينية ومعتمدة في المطارات الاوروبية وفقاً للمعايير الدولية"، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري والمدير التتفيذي لشركة الميز المهندس محمد شاتيلا ومسؤولي الاجهزة الامنية والإدارية العاملة فيه.
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وقال حميه: "اتى ذلك على اثر حملة الاشاعات والاكاذيب المضللة في محاولة لتشويه سمعة المطار من قبل العدو الإسرائيلي الذي تحدث زوراً عن تهريب الاسلحة"، معرباً عن اسفه "لإنسياق بعض الوسائل الاعلامية العربية مع تلك الحملة المشبوهة والمخطط لها مسبقاً لتشويه سمعة هذا المرفق الجوي الحيوي للبنان قبل فترة الاعياد".
واشار حميه الى ان" المديرية العامة للطيران المدني ومنذ شهر تشرين الأول عام 2021 على تواصل مع جمهورية المانيا الاتحادية بخصوص اجهزة السكانر"، لافتاً الى ان" الرد على تلك الاشاعات لن يكون عبر البيانات، انما بشكل عملي على ارض الواقع، وبالأفعال وليس يالأقوال للدلالة على ان المطار هو مرفق آمن"، مؤكداً بأن "خطوتنا اليوم ليست للرد على العدو الاسرائيلي فنحن لا نكترث بما يقوله اعلامه".
وقال:" ان المانيا قدمت ثمانية اجهزة سكانر تسلمنا منها اربعة على ان تصل الاجهزة الاخرى الشهر المقبل"، مؤكداً بأن "عملية تركيب هذه الإجهزة بدأت"، مشيراً الى" اننا نشهد زحمة على جرارات الحقائب حالياً، انما بتركيب هذه الاجهزة سيحل جزء كبير من الزحمة، كما اننا بصدد الانتهاء من اعداد دفتر الشروط لإستبدال جرارات الحقائب التي لم تستبدل منذ العام 1998 وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد حالياً،" مضيفاً" اننا بصدد الاعلان عن عدة مناقصات لتطوير وتحديث بعض المرافق داخل المطار، الذي هو معبر اساسي للبنان".
بدوره اكد المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن "كلام الوزير حميه"، معتبراً بأن" كبرى شركات الطيران العالمية تعتمد مطار رفيق الحريري الدولي وان استمرارية عملها وزيادة عدد رحلاتها اليه، لهو دليل على ان المطار يعمل وفقاً للمعايير الدولية وخطوة اليوم تعزز ذلك". (الوكالة الوطنية)
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