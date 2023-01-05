لجنة الأشغال قرّرت إستدعاء فياض والعلية للإستماع إلى إفادتهما

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ لجنة الأشغال النيابية قرّرت إستدعاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية للإستماع إلى إفادتهما الأربعاء المقبل، في ملف الكهرباء ومناقصة شراء الفيول التي ربحتها شركة "فيتول بحرين".

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