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لبنان

بيان مهمّ من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمشتركين... ماذا أعلنت عن التغذيّة؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 10:04
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صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:
 
تحيط مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السادة المشتركين في كافة دوائر المياه التابعة لها، علماً، بتوقف التغذية بالمياه بسبب توقف الخدمات العامة الكهربائية عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.
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وعليه تتمنى المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.
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