المرتضى تسلم من بغدادي نسخة من توصيات اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

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كما سلمته نسخة من توصيات اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التي اعتمدت في الدورة ٢٣ لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية للوطن العربي والذي انعقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٧ و ٨ كانون الأول ٢٠٢٢. استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، الدكتورة بشرى بغدادي ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) وجرى التداول في شؤون مرتبطة بالتعاون ما بين وزارة الثقافة والمنظمة.كما سلمته نسخة من توصيات اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التي اعتمدت في الدورة ٢٣ لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية للوطن العربي والذي انعقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٧ و ٨ كانون الأول ٢٠٢٢.

كذلك استقبل المرتضى، مندوبة لبنان الدائمة لدى منظمة الاونيسكو في باريس السفيرة سحر بعاصيري ،وجرى البحث في شؤون عامة وأخرى مرتبطة بالتعاون القائم بين الوزارة وعمل المنظمة ولا سيما اللجنة الوطنية للأونيسكو.



وشدد المرتضى على" تأكيد ذلك التعاون"، كما جرى التطرق إلى موضوعي إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي وإدراج المنقوشة على تلك اللائحة كجزء من الموروث التراثي غير المادي اللبناني.

واستقبل المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، الرسّامة الشابة ميتسا عساف التي عرضت على الوزير إحدى لوحاتها تشتمل على الارزة والوان العلم اللبناني، واتفقت واياه على تنظيم معرض للوحاتها في المكتبة الوطنية في بيروت. (الوكالة الوطنية)