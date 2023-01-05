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لبنان

أبي المنى دان اقتحام باحات الأقصى

Lebanon 24
05-01-2023 | 10:50
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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى "الممارسات الاسرائيلية المتكررة في استباحة باحات المسجد الاقصى الشريف وآخرها اقتحام احد المسؤولين لها"، ورأى في الأمر "استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية والأعراف وتقويضا لفرص الحل في المناطق المحتلة”.
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وإذ دعا في تصريح: "المجتمع الدولي إلى  التحرك لمحاسبة المسؤولين عن مثل هكذا خروق تنطوي على إرهاب موصوف"، جدد الوقوف إلى "جانب المطالب المحقة للشعب الفلسطيني".

لقاءات
واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة - بيروت اليوم، قائد الشرطة القضائية العقيد زياد قائد بيه بعد تعيينه في مركزه، وتمنى له التوفيق في مهمته"، وتبادل معه الحديث حول واقع البلاد العام ودور المؤسسات الامنية في ظل الاوضاع الصعبة. وحضر  اللقاء عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام ومدير مشيخة العقل ريّان حسن.

كما استقبل مي وهاب مع وفد نسائي، وتناول البحث شؤونا عامة وقضايا تهم المرأة، في حضور  امين الصندوق في المجلس المذهبي الخبير ناجي صعب ورئيس اللجنة القانونية المحامي نشأت هلال.

كذلك استقبل ابي المنى وفدا من رجال الاعمال ضم: غسان فرحات وعماد غنام ووليد غنام، في حضور  امين السر في المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي ورئيسي لجنة الاوقاف في المجلس المحامي حمادة حمادة واللجنة القانونية المحامي نشأت هلال.

شانيه
وكان أبي النى استقبل في دارته في شانيه امس وفدا من "جمعية تنمية الثروة الحرجية" AFDC  برئاسة السيدة سناء عبد اللطيف ومديرة الجمعية السيدة سوسن ابو فخر الدين.

كذلك استقبل وفدا من بلدة كيفون يمثل "جمعية حماة الحمى" ضم عادل جوهر وعلي الحاج وعدد آخر من الزوّار. (الوكالة الوطنية) 

المصدر: الوكالة الوطنية
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