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لبنان

العثور على جثة رجل مجهول الهوية في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:17
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 1-1-2023 عُثر في محلة النبعة - شارع الغيلان على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية، وهو في العقد السادس من العمر تقريباً، طوله حوالى /175/ سنتم، ضعيف البنية، حنطي البشرة، له عينان سوداوان وشعر أسود ولحية بيضاء، يرتدي سروال "جينز" لون أزرق، وقميص لون أسود.
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وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى مار يوسف في الدورة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 485420-01، تمهيداً لاستلام الجثة.
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