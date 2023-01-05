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لبنان

اشكال في التبانة واطلاق للنار... اليكم ما حصل

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة التبانة في طرابلس، بين كل من المدعو "ي.ح" من جهه والمدعو "ع.ق.ش" من جهه اخرى، ما استدعى تدخل كل من "ن.ج" و "ع.س".
 
وخلال الاشكال تم اطلاق نار من سلاح حربي ما ادى الى اصابة "ع.ق.ش".
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وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي.
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