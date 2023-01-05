اشكال في التبانة واطلاق للنار... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة التبانة في طرابلس، بين كل من المدعو "ي.ح" من جهه والمدعو "ع.ق.ش" من جهه اخرى، ما استدعى تدخل كل من "ن.ج" و "ع.س".



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وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي. وخلال الاشكال تم اطلاق نار من سلاح حربي ما ادى الى اصابة "ع.ق.ش".وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي.