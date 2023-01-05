16
o
بيروت
17
o
طرابلس
5
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غضب عارم في صفوف الأساتذة المتعاقدين... هل يُعلن الاضراب المفتوح؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-01-2023
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو ان العام الدراسيّ الحالي وعلى الرغم من عدم وقوعه في المشاكل الصحية التي سبق وفرضها وباء "كورونا" في الأعوام السابقة، لن يخلو من بعض المطبات التي تظهر كنتيجة طبيعية للتفلت الحاصل في سعر صرف الدولار وفي التدهور الكبير الذي تشهده قيمة الليرة اللبنانية.
Advertisement
ووفقا للمعلومات، ينتشر الغضب في صفوف أساتذة التعليم الرسميّ، لاسيما المتعاقدين منهم الذين يرتفع صوتهم بين مرحلة وأخرى للمطالبة بأدنى حقوقهم المعيشية والحياتية.
وفي هذا الاطار، تحدث رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي، حسين سعد لـ "لبنان 24"، مؤكداً ان "حالة من التعب والارهاق يمرّ بها الاساتذة المتعاقدون بفعل الأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد وبفعل البحث المتواصل عن حقوقهم. وهنا، نشير الى ان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، يحاول قدر المستطاع في هذه الظروف، تأمين الحد الادنى من حقوقنا، اذ تم اقرار مبلغ 5 دولارات لكل أستاذ متعاقد عن كل يوم حضور سيقبضها الاساتذة مع انتهاء الشهر الحالي.كما ان الوزير يسعى جاهداً لمحاولة تأمين وصول الرواتب الى الاساتذة كل شهرين مرة، كما انه سيطرح موضوع بدل النقل على مجلس الوزراء بحال تم انعقاده".
ويضيف سعد مؤكداً ان " الاساتذة يقدّرون للوزير خطواته المتتالية، لكن وضعهم المعيشي لم يعد يتسع للمزيد من الانتظار، لذلك سنقوم بالتشاور بين بعضنا البعض لاتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالعودة الى التعليم ابتداء من الاثنين المقبل او اعلان الاضراب المفتوح".
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
Lebanon 24
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
03:15 | 2023-01-05
05/01/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
04:22 | 2023-01-05
05/01/2023 04:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
07:54 | 2023-01-05
05/01/2023 07:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
03:03 | 2023-01-05
05/01/2023 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-05
05/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:20 | 2023-01-05
الجيش نعى العميد الركن المتقاعد خازن وهيبه الخازن
14:00 | 2023-01-05
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:34 | 2023-01-05
الخليل واصل تقبّل التعازي بوفاة والده
13:06 | 2023-01-05
نحاس: خيارات الرئيس ميقاتي وطنية وليست سياسية
12:59 | 2023-01-05
السيد: ماذا تنتظر دولتنا؟
12:55 | 2023-01-05
جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.. إليكم موعدها
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
05/01/2023 21:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
05/01/2023 21:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
05/01/2023 21:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact