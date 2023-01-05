رؤساء ونواب عزوا عبد الهادي محفوظ بوفاة شقيقه

تلقى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، سلسلة اتصالات تعزية بوفاة شقيقه محمد حسن محفوظ، أبرزها من: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الرئيس تمام سلام، وزير الاعلام المهندس زياد المكاري، النائبان: قبلان قبلان وعلي حسن خليل، النواب السابقون: أسعد حردان، اسماعيل سكرية، نوار الساحلي، وعلي بزي ويحيى شمص.

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كما تلقى التعزية من المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، نقيب المحررين جوزف القصيفي، عضو المكتب السياسي في حركة "امل" الدكتور طلال حاطوم، المسؤول الاعلامي في مجلس النواب علي دياب، مصباح العلي مستشار وزير الاعلام ، مدير العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف (المستشار الاعلامي للسيد حسن نصر الله)، السفير هيثم ابو سعيد ممثل المجلس الدولي لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة، رئيس مجلس ادارة تلفزيون المنار ابراهيم فرحات، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور حسين كنعان، مدير كلية الاعلام الفرع الاول رامي حسين نجم، رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، عضوا المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع حسن حمادة وميلان عبيد، رئيس اللجنة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الديراني،اديب أسعد (عضو اللجنة الدولية لحقوق الانسان ) ابو ميسم زعيتر (رئيس اتحاد عائلة زعيتر).

وقد غص منزل العائلة في الهرمل بالمعزين من مختلف المناطق ومنهم وفد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.