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لبنان

سقوط امرأة داخل احدى الآبار في حرش بيروت... اليكم ما حصل

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط امرأة داخل احدى الآبار في حرش بيروت.
 
ووفقا للمعلومات، تمكن عناصر الدفاع المدني  من سحبها بواسطة بعض المعدات وحبال الانقاذ، فيما تولّت جهات أخرى نقلها الى المستشفى.
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