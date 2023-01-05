سقوط امرأة داخل احدى الآبار في حرش بيروت... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط امرأة داخل احدى الآبار في حرش بيروت.

ووفقا للمعلومات، تمكن عناصر الدفاع المدني من سحبها بواسطة بعض المعدات وحبال الانقاذ، فيما تولّت جهات أخرى نقلها الى المستشفى.