أقدم على سرقة سيارة إحدى المواطنات من أمام منزلها.. وهكذا تم إيقافه





ادعت مواطنة لدى مخفر طورزيا التابع لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم ليل تاريخ ٢٢-23-12-2022 على سرقة سيارتها نوع "رينو" لون رصاصي من أمام منزلها الكائن في محلّة ادونيس- جبيل.

Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر الى تحديد مكان السيّارة، وكشف هوية السارق، ويدعى:



ح. ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني) صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:ادعت مواطنة لدى مخفر طورزيا التابع لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم ليل تاريخ ٢٢-23-12-2022 على سرقة سيارتها نوع "رينو" لون رصاصي من أمام منزلها الكائن في محلّة ادونيس- جبيل.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر الى تحديد مكان السيّارة، وكشف هوية السارق، ويدعى:ح. ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد المتابعة، ألقت دورية من المخفر القبض على الفاعل في محلّة الحصون، وضبطت السيّارة المسروقة إلى جانب منزله.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.