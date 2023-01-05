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لبنان

أقدم على سرقة سيارة إحدى المواطنات من أمام منزلها.. وهكذا تم إيقافه

Lebanon 24
05-01-2023 | 12:15
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:  

ادعت مواطنة لدى مخفر طورزيا التابع لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم ليل تاريخ ٢٢-23-12-2022 على سرقة سيارتها نوع "رينو" لون رصاصي من أمام منزلها الكائن في محلّة ادونيس- جبيل.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر الى تحديد مكان السيّارة، وكشف هوية السارق، ويدعى:

 ح. ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
بالتاريخ ذاته، وبعد المتابعة، ألقت دورية من المخفر القبض على الفاعل في محلّة الحصون، وضبطت السيّارة المسروقة إلى جانب منزله.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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