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لبنان

فجلة بـ100 الف ليرة لبنانية في هذه البلدة!

Lebanon 24
05-01-2023 | 12:39
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أشار المزارع حسين ابو سعدالله قانصو الذي عثر في حقله الزراعي في بلدة الدوير أمس على فجلة كبيرة، الى انها تساوي 100 ألف ليرة لبنانية.


وقال قانصو إن كيلو الفجل وصل سعره الى العشرين ألف ليرة لبنانية، بالتالي الفجلة التي عثر عليها ويبلغ وزنها 5 كيلوغرامات تساوي مئة ألف.
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وكان موقع "لبنان 24" قد نشر أمس صورة لقانصو ممسكاً بالفجلة، للاطلاع على الخبر اضغط هنا.
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