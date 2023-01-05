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لبنان

جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.. إليكم موعدها

Lebanon 24
05-01-2023 | 12:55
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه الى الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الثاني عشر من الشهر الجاري. 
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