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لبنان

بو حبيب: لم أسع للمراكز ولا لترشيح نفسي للرئاسة

Lebanon 24
05-01-2023 | 12:52
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صدر عن المكتب الأعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، البيان التالي:
 
يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسيا" في إجتماعات أجراها مؤخرا" في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول ٢٠٢١ ولتاريخه.
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إن كافة إجتماعات الوزير بوحبيب تتم بحضور وعلى مسمع من دبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح.
خلافا" لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطرا" وجوديا" على لبنان وشعبه وديمومته.
وليعلم القاصي والداني، أنه لم يطرح نفسه مرشحا ولم يبحث هذا الموضوع مع أحد ويضيف الوزير قائلا": "انا لم أسع على حساب مبادئي وقناعاتي للمراكز التي وصلت اليها، ولم أبحث هذا الموضوع مع اي اميركي او لبناني أو أي جهة أخرى. لذلك اتألم عندما يأتي الكذب والتلفيق من جهات صحفية كنت احترمها، واتحدى المسرب أن يذكر المصدر لأنه لا يوجد مصدر صادق، فالخبر من نسج الخيال.
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