السيد: ماذا تنتظر دولتنا؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

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"تركيا تفاوض سوريا وهمّها إعادة النازحين!بريطانيا شرّعت قانوناً يسمح بإرسال اللاجئين إلى أفريقيا،الدانمرك تدفع اللاجئين السوريين للمغادرة،دول اوروبية تمنع بالقوة دخولهم!في دمشق مكتب للأمم المتحدة للاجئين يعتني بالنازحين داخل سوريا والعائدين إليها من الخارج،ماذا تنتظر دولتنا؟!"