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لبنان

الخليل واصل تقبّل التعازي بوفاة والده

Lebanon 24
05-01-2023 | 13:34
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تقبل وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، التعازي بوفاة والده المدير السابق للإرشاد الصحي في وزارة الصحة، أحمد يوسف الخليل، في نادي خريجي الجامعة الأميركية في الحمرا.
 
وحضر لتقديم العزاء رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة والوزراء: زياد المكاري، وليد نصار، عصام شرف الدين، جورج بوشكيان، جوني قرم، محمد المرتضى، بسام المولوي، هنري خوري، ناصر ياسين وعلي حمية. 
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كما حضر معزياً نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب والنواب: اشرف بيضون، أيوب حميد، قاسم هاشم، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، علي فياض، امين شري، ندى ايوب، ملحم خلف، ناجي البستاني، ادغار معلوف.
 
وحضر أيضاً الوزراء والنواب السابقون: ريا الحسن، وليد الداعوق، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر.
 
 
كما حضر لتقديم العزاء ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى أسامة ذبيان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، عضو المجلس العسكري في وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد المصارف سمير صفير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، المدير العام لطيران الشرق الاوسط محمد الحوت، رئيس الغرفة الثامنة في محكمة التمييز القاضي ماجد مزيحم، والنائب العام المالي في لبنان علي ابراهيم، رئيس الجامعة اللبنانية السابق فؤاد ايوب.

ويستمر تقبل التعازي غدا في مركز النادي من الثانية ظهرا حتى الخامسة عصراً.
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