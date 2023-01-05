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لبنان

الجيش نعى العميد الركن المتقاعد خازن وهيبه الخازن

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:20
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نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد خازن وهيبه الخازن، الذي توفي بتاريخ 5 / 1 / 2023.
 
 
في ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 22 / 10 / 1941- عشقوت - كسروان.
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تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1962، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3 / 9 / 1965، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1991.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.     

 
 
يُنقل الجثمان بتاريخ 6 / 1 / 2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار يوحنا المعمدان - عشقوت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكاتدرائية المذكورة.

 
وتُقبل التعازي بتاريخي 6 و7 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية ساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة.
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