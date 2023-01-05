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لبنان

بالصور... هذا ما يحصل داخل صفوف الجامعة اللبنانية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2023 | 14:39
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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور داخل صفوف الجامعة اللبنانية، حيث ظهر أساتذة جامعيون وهم يعطون الدروس لطلابهم على ضوء الهاتف، وذلك بعد انقطاع الكهرباء.

واللافت أن دروسا عديدة تعطى في فترة ما بعد الظهر وسط انقطاع الكهرباء وعدم تأمين المازوت لانارة الصفوف بواسطة المولدات الخاصة.
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من هنا بدأ التلامذة وأساتذتهم يطالبون أقله بحصر التدريس من الصباح حتى فترة الظهر لتلافي تكرار معاناة التعليم في "العتمة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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