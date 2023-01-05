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لبنان

كرامي: منفتحون على كل الاطراف

Lebanon 24
05-01-2023 | 15:16
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إعتبر النائب فيصل كرامي أن "قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم من قبلنا بعد الانتخابات أنصفنا".


وقال كرامي في حديث تلفزيوني إننا "من بيت سياسي منذ 120 سياسي وقد عرفنا الطلعات والنزلات"، مؤكّداً أن "المقعد السياسي او النيابي لا يعني شيئاً بقدر ما يعنينا المبادئ وخدمة الناس والبيت المفتوح في السرّاء والضرّاء".
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وتابع: "نحن مصرّون على انشاء جبهة وطنية ومنفتحون على كل الاطراف".
وعن العلاقة مع "حزب القوات"، أشار الى أنّه "قبل طيّ صفحة رشيد كرامي لن اتعاطى مع القوات اللبناني بشكل طبيعي"، وقال: "الحزب موجود وممثل في السياسة واتعاطى معه بشكل محترف".
 
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