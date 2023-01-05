كرامي: منفتحون على كل الاطراف

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إعتبر النائب فيصل كرامي أن "قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم من قبلنا بعد الانتخابات أنصفنا".وقال كرامي في حديث تلفزيوني إننا "من بيت سياسي منذ 120 سياسي وقد عرفنا الطلعات والنزلات"، مؤكّداً أن "المقعد السياسي او النيابي لا يعني شيئاً بقدر ما يعنينا المبادئ وخدمة الناس والبيت المفتوح في السرّاء والضرّاء".وتابع: "نحن مصرّون على انشاء جبهة وطنية ومنفتحون على كل الاطراف".