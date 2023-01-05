كوليرا لبنان... هذا ما جاء في تقرير "الصحة" اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، "تسجيل إصابة جديدة، وعليه سجل العدد التراكمي للحالات المثبتة 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".

Advertisement