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لبنان
عمليات "صيرفة" بلغت حداً عالياً اليوم
Lebanon 24
05-01-2023
|
20:00
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بلغت عمليات صيرفة اليومية حداً عالياً، تجاوز الربع مليار دولار أميركي يومياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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