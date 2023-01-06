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لبنان

لا تأجيل... الانتخابات البلدية في موعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 01:30
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يربط البعض مصير الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر ايار المقبل بما سيؤول اليه ملف الانتخابات الرئاسية، لكن المعلومات المتوفرة في هذا الاطار، تؤكد ان الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها بغض النظر عن انتخاب رئيس للجمهورية من عدمه.
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ووفقا للمعطيات التي حصل عليها "لبنان 24"، بدأت وزارة الداخلية والبلديات بتحضير مختلف المتطلبات اللوجستية وغير اللوجستية المتعلقة بالاستحقاق.ومن المرجح ان يلعب الاتحاد الاوروبي دورا مهما على الصعيد التنظيمي في الانتخابات البلدية، وللغاية تم ارسال احدى الشخصيات المخضرمة في الاتحاد الاوربي مؤخرا الى لبنان واوكلت اليها مهام الاشراف على سير الامور في ما يتعلق بالانتخابات البلدية في لبنان للعام 2023.

لبنان

خاص

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