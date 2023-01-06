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لبنان

نصرالله حسمها.. ماذا عن لقائه عون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 02:15
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في سياق حديثه الاخير، ألمح الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى أنه التقى خلال السنوات الأخيرة رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل مرات عديدة، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه ما من لقاء حصل بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
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وفي هذا الإطار، فإن نصرالله يكون قد دحض كل الفرضيات التي تحدثت عن إمكان لقائه مع عون وتحديداً بعد فترة انتهاء عهد الأخير. كذلك، فإن كلام نصرالله نفى أيضاً كل الكلام الذي قال بأن عون قد يلتقيه في فترة الأعياد.
مصادر مقربة من "حزب الله" أشارت إلى أنّ اللقاء بين عون ونصرالله قد يحصل في أي وقت ولا وجود لأي عوائق تحول دون ذلك.
وأضافت: "التواصل بين عون ونصرالله لم ينقطع أصلاً وكان عبر أوجه عديدة والرسائل المطلوبة كانت تصل وفق آلية التنسيق القائمة وهذا أمر طبيعي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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