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لبنان

عمرها 18 سنة... هكذا فارقت الحياة (صورة)

Lebanon 24
06-01-2023 | 02:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة "بيان حسين دخل الله" (18عاماً) في مستشفى النجدة الحكومي في النبطية، بعد تعرضها للاختناق بفعل تنشقها لمادة الغاز.
 
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