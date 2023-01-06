عمرها 18 سنة... هكذا فارقت الحياة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة "بيان حسين دخل الله" (18عاماً) في مستشفى النجدة الحكومي في النبطية، بعد تعرضها للاختناق بفعل تنشقها لمادة الغاز.

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