نائب ينهي طموحه.. ما بين المحلّل والمستشارة

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يشير مصدر سياسي بارز إلى أنّه "لن ينهي مسار أحد النواب الطامحين لتولي منصب رفيع سوى التسويق الهزيل الذي يلجأ إليه أحد المحللين السياسيين الذي يعمل لمصلحته عطفاً على الأسلوب السطحي الذي تنتهجه مستشارته التي تتوسّل منصباً نيابيا".وتوقع المصدر" أن تتوالى الردود على مزاعم المستشارة وأن تأخذ منحى فضائحيا".