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لبنان

آخر أوضاع المُستشفيات.. لا أقسام لـ"كورونا"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 02:45
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حذَّرت مصادر ناشطة في القطاع الطُّبي من إستمرار إقفال أقسام "كورونا" في مختلف المستشفيات، وذلك وسط التزايد المُلحوظ والمُتجدّد في أعداد الإصابات بالوباء.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك الكثير من المستشفيات يرفضُ استقبال المرضى المُصابين بـ"كورونا"، موضحة أنّ "أغلب تلك المستشفيات تطلب من المُصاب بالفيروس التزام الحجر المنزلي ثم العودة إلى المستشفى في حال لم يكن وضعهُ يستدعي البقاء فيها خلال فترة الحجر".
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بدورها، تقولُ مصادر في لجنة الصحّة النيابية لـ"لبنان24" إنّ "أكثرية المستشفيات أقفلت أقسام كوفيد لديها بسبب الكلفة العاليّة وأيضاً بسبب عدم وجود مرضى".
ورداً على سؤال عن تزايد الإصابات في الآونة الأخيرة وتحديداً بعد فترة الأعياد، قالت المصادر: "لا وجود لمؤشرات خطورة، ووزارة الصحّة تُراقب الوضع بدقّة والإجراءات عادة تتلازم مع تقييم الوضع". 
وختمت: "الوضع حالياً تحت السيطرة، والجهات المعنية تواكب كافة المستشفيات والحالات، ولا داعي للهلع أبداً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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