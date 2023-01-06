في صيدا... حادث سير يخطف حياة احدى الممرضات (صورة)

صدر عن إدارة وموظفي واطباء مستشفى "صيدا الحكومي"، الاتي:

"بعد أقل من شهر على خسارة الممرض وسام العلي، تفقد مستشفى "صيدا الحكومي"، الممرضة خديجة شهاب، إثر حادث صدم مؤسف تعرضت له على طريق "مصيلح"، وذلك أثناء عودتها من عملها الى منزل ذويها.