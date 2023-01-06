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لبنان

في صيدا... حادث سير يخطف حياة احدى الممرضات (صورة)

Lebanon 24
06-01-2023 | 03:24
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صدر عن إدارة وموظفي واطباء مستشفى "صيدا الحكومي"، الاتي: 
 "بعد أقل من شهر على خسارة الممرض وسام العلي، تفقد مستشفى "صيدا الحكومي"، الممرضة خديجة شهاب، إثر حادث صدم مؤسف تعرضت له على طريق "مصيلح"، وذلك أثناء عودتها من عملها الى منزل ذويها.
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ممرضة

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